Дайнеко в воздушном платье, Водянова в «Чебурашке» и другие яркие образы звезд за неделю

Светлана Лобода продолжает удивлять поклонников новыми образами и вызывать бурные обсуждения в Instagram. 38-летняя певица опубликовала новую серию снимков в ультрадерзком образе и собрала не одну сотню комплиментов. Лобода показала точеную фигуру во всей красе, над которой неустанно и с завидной регулярностью работает в спортзале. Звезда нарядилась в черный total образ, выстроенный вокруг облегающих брюк из латекса, подчеркнувших бесконечно длинные и стройные ноги. Деталь зарифмована с эффектным топом на одно плечо и широким поясом с грубой металлической пряжкой. Завершили аутфит ботильоны из лакированной кожи с квадратными мысами с головокружительно высокими каблуками.

Альбина Джанабаева