Дайнеко в воздушном платье, Водянова в «Чебурашке» и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии «Виктория — 2020». В числе звезд мероприятия были Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Zivert, Виктория Дайнеко, Олег Газманов и многие другие.
Самой романтичной девушкой вечера можем назвать Викторию Дайнеко в воздушном платье нюдового оттенка, которое она дополнила золотыми босоножками и поясом.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина стала одной из самых ярких знаменитостей церемонии, облачившись в сверкающее платье с обнаженными плечами и высоким разрезом.
Zivert
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой необычной была Zivert в наряде с вырезами на плечах, с эффектной нестандартной прической и в кожаных ботфортах на каблуках.
Наталья Водянова
Фото: Instagram Натальи Водяновой
Наталья Водянова поделилась жизнерадостным фото в своем Instagram и произвела настоящий фурор в Сети. 38-летняя модель и многодетная мама показала, как носить главные тренды зимы и как утеплиться стильно. Водянова на снимке позирует, смело резвясь на камеру, в эффектной объемной шубе с фактурой под «Чебурашку», дополненной широким фигурным поясом с металлической пряжкой. Зарифмована деталь с ультраяркими алыми брюками-клеш с лампасами из кнопок, а их тону вторит остромодное кепи с контрастным козырьком. Дополнили образ брутальные черные ботинки на массивной тракторной подошве. «Это мода, детка», — прокомментировала забавное фото звезда подиума.
Паулина Андреева
Паулина Андреева появилась на обложке журнала «Собака» в эффектном образе. Актриса позировала фотографу в ярко-рыжей плюшевой шубе и в белых сапогах.
Зара
Зара в пушистом блестящем платье поделилась на минувшей неделе идеей новогоднего образа. «Дорогие мои девочки, девушки, женщины, вы уже решили в чем встретите 2021? Скажу честно, я еще в раздумьях! В чем там советуют встречать праздник в этом году, кто уже изучил вопрос, делитесь», — поинтересовалась певица мнением своих подписчиков.
Светлана Лобода
Светлана Лобода продолжает удивлять поклонников новыми образами и вызывать бурные обсуждения в Instagram. 38-летняя певица опубликовала новую серию снимков в ультрадерзком образе и собрала не одну сотню комплиментов. Лобода показала точеную фигуру во всей красе, над которой неустанно и с завидной регулярностью работает в спортзале. Звезда нарядилась в черный total образ, выстроенный вокруг облегающих брюк из латекса, подчеркнувших бесконечно длинные и стройные ноги. Деталь зарифмована с эффектным топом на одно плечо и широким поясом с грубой металлической пряжкой. Завершили аутфит ботильоны из лакированной кожи с квадратными мысами с головокружительно высокими каблуками.
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева взорвала интернет шикарным кадром из новой фотосессии — звезда «ВИА Гра» появилась в обтягивающем черном боди, который идеальный подчеркивает фигуру, и продемонстрировала стройные ноги «от ушей» и плоский живот. Поверх боди Альбина накинула стильный бежевый тренч, а на ноги обула изящные черные босоножки на шпильке с ремешком на щиколотке.
Ксения Собчак
Звезды продолжают готовиться к праздникам. Ксения Собчак вслед за коллегами поделилась «блестящим» образом в шикарном сверкающем платье. В наряде Ксения выглядит чрезвычайно женственно, что не преминули отметить ее подписчики: «Красивая», «Отлично выглядите, Ксения», «Кто бы что ни говорил и ни писал, но ты очень красивая», «Супер наряд! Прямо четко для обладателей архетипа Императрица в психологическом портрете», «Шикарная женщина. Платье мечта».
Алсу
Алсу опубликовала в своем блоге фотографии, на которых продемонстрировала шикарный образ на прогулке на одном из курортов. Певица появилась в очень трогательном и нежном образе — в тонком шелковом платье с запахом, напомнившем халат, нежного небесно-голубого оттенка. Образ дополнили элегантные золотые босоножки.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук опубликовала на минувшей неделе подборку модных образов и попросила друзей и поклонников выбрать лучший.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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