Рыжая плюшевая шуба и белые сапоги: Паулина Андреева появилась на обложке в ярком образе

Поклонники оценили фотосессию и написали многочисленные комментарии: «Какая вы красивая и главное естественная», «Ну какая же вы прекрасная», «Как можно быть такой красивой», «Какие потрясные работы», «Какая Вы волшебная, Паулина!!!», «Красивая Пацулина», «Будь у меня оранжевая шуба, тоже бежал бы в белых сапогах...».

К слову, недавно супруга Федора Бондарчука снялась для обложки глянцевого журнала Harper's Bazaar. Кадрами из фотосессии актриса поделилась в своем микроблоге в Instagram. На фотографиях она позирует в черном мини-платье, элегантном топе и рваных джинсах, и роскошном черном тренче из глянцевой кожи.