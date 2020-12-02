Рыжая плюшевая шуба и белые сапоги: Паулина Андреева появилась на обложке в ярком образе
Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan
Паулина Андреева появилась на обложке журнала «Собака» в эффектном образе. Актриса позировала фотографу в ярко-рыжей плюшевой шубе и в белых сапогах.
Поклонники оценили фотосессию и написали многочисленные комментарии: «Какая вы красивая и главное естественная», «Ну какая же вы прекрасная», «Как можно быть такой красивой», «Какие потрясные работы», «Какая Вы волшебная, Паулина!!!», «Красивая Пацулина», «Будь у меня оранжевая шуба, тоже бежал бы в белых сапогах...».
К слову, недавно супруга Федора Бондарчука снялась для обложки глянцевого журнала Harper's Bazaar. Кадрами из фотосессии актриса поделилась в своем микроблоге в Instagram. На фотографиях она позирует в черном мини-платье, элегантном топе и рваных джинсах, и роскошном черном тренче из глянцевой кожи.
Отметим, что в 2018-м Паулине Андреевой, прославившейся благодаря ролям в фильме «Саранча», в котором она показала себя во всей красе в откровенных сценах с Петром Федоровым, и популярных сериалах «Оттепель» и «Метод», исполнилось тридцать лет. Не менее эффектно, чем на экране, Паулина выглядит в театре и на красных дорожках. Мы выбрали самые яркие выходы актрисы в свет и на театральную сцену.
Фото: Instagram, пресс-служба, globallookpress
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