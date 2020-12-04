Зара в пушистом блестящем платье поделилась идеей новогоднего образа
Фото: www.instagram.com/zara_music/?hl=ru
Новый год уже совсем скоро, и звезды начинают к нему готовиться. В первую очередь это касается нарядов для главной ночи года.
Певица Зара показала один из вариантов — в своем блоге она поделилась фотографиями в роскошном серебристом платье. За счет декоративных элементов оно выглядит пушистым и сверкает, что делает его идеальным вариантом для новогодней ночи.
«Дорогие мои девочки, девушки, женщины, вы уже решили в чем встретите 2021? Скажу честно, я еще в раздумьях! В чем там советуют встречать праздник в этом году, кто уже изучил вопрос, делитесь», — интересуется Зара мнением своих подписчиков.
Читатели блога певицы отметили отличную фигуру и прекрасный вкус певицы — платье очень понравилось:
«Этот год металлического быка, так что все правильно! Очень красиво!», «Как же мне нравится это платье, хочется увидеть его на видео, в движении, как оно "оживает". Мы с мужем решили в этом году устроить Новый год в пижамах, чтобы было тепло, мягко и уютно. После такого тяжелого года — это самое то!», «Зара, что вы со мной делаете? Великолепное платье», «Платье великолепное, потрясающее, сказка просто! У вас очень красивая фигура, совершенная просто, что угодно подойдет, что бы вы не надели, будет прекрасно!», «Мы уже решили, что будем встречать Новый год в одинаковом — в одинаково хорошем настроении».
Фото и видео: Instagram Зары
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