Зара в пушистом блестящем платье поделилась идеей новогоднего образа

Новый год уже совсем скоро, и звезды начинают к нему готовиться. В первую очередь это касается нарядов для главной ночи года.

Певица Зара показала один из вариантов — в своем блоге она поделилась фотографиями в роскошном серебристом платье. За счет декоративных элементов оно выглядит пушистым и сверкает, что делает его идеальным вариантом для новогодней ночи.

«Дорогие мои девочки, девушки, женщины, вы уже решили в чем встретите 2021? Скажу честно, я еще в раздумьях! В чем там советуют встречать праздник в этом году, кто уже изучил вопрос, делитесь», — интересуется Зара мнением своих подписчиков.