Лобода в латексных брюках и топе на одно плечо показала фигуру во всей красе
Фото: Instagram @lobodaofficial
Лобода показала точеную фигуру во всей красе, над которой неустанно и с завидной регулярностью работает в спортзале. Звезда нарядилась в черный total образ, выстроенный вокруг облегающих брюк из латекса, подчеркнувших бесконечно длинные и стройные ноги. Деталь зарифмована с эффектным топом на одно плечо и широким поясом с грубой металлической пряжкой. Завершили аутфит ботильоны из лакированной кожи с квадратными мысами с головокружительно высокими каблуками.
Серия новых фото Светланы Лободы взбудоражила Сеть и фантазию поклонников. «Настоящая звезда!», «Взгляд львицы… Даже не знаю, бояться или восхищаться», «Какая богиня!», «Самая-самая», «Роскошная женщина», «Какие ножки!», «Очаровательна и восхитительна!», «Как можно быть такой красивой!», «Фигура — бомба!», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @lobodaofficial
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