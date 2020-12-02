Ксения Собчак очаровала женственным образом в шикарном блестящем платье
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Звезды продолжают готовиться к праздникам. Ксения Собчак, вслед за коллегами, поделилась «блестящим» образом в шикарном сверкающем платье.
В платье Ксения выглядит чрезвычайно женственно, что не преминули отметить ее подписчики:
«Красивая», «Отлично выглядите, Ксения», «Кто бы что ни говорил и ни писал, но ты очень красивая», «Супер-наряд! Прямо четко для обладателей архетипа Императрица в психологическом портрете», «Шикарная женщина. Платье мечта».
Сама Ксения написала, что готова отпраздновать приятное событие – у нее обнаружились антитела к коронавирусу:
«У меня антитела! Я заслужила праздники!! Но, в этом году будет меньше вечеринок, корпоративов, рождественский суаре и от этого каждый момент, когда уместно нарядиться - на вес золота!», — делится новостями Ксения.
Несмотря на то, что Собчак предпочитает комфортные образы, часто в спортивном стиле, периодически в ее блоге появляются и платья. Ранее она покорила своих поклонников изысканным нарядом в платье с цветочным принтом, бежевом жакете и изумрудных серьгах.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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