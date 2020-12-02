Ксения Собчак очаровала женственным образом в шикарном блестящем платье

Сама Ксения написала, что готова отпраздновать приятное событие – у нее обнаружились антитела к коронавирусу:

«У меня антитела! Я заслужила праздники!! Но, в этом году будет меньше вечеринок, корпоративов, рождественский суаре и от этого каждый момент, когда уместно нарядиться - на вес золота!», — делится новостями Ксения.

Несмотря на то, что Собчак предпочитает комфортные образы, часто в спортивном стиле, периодически в ее блоге появляются и платья. Ранее она покорила своих поклонников изысканным нарядом в платье с цветочным принтом, бежевом жакете и изумрудных серьгах.