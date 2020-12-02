passion.ru

Ксения Собчак очаровала женственным образом в шикарном блестящем платье

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ксения Собчак

Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Фотографией в изысканном наряде Ксения сегодня поделилась в своем блоге.

Звезды продолжают готовиться к праздникам. Ксения Собчак, вслед за коллегами, поделилась «блестящим» образом в шикарном сверкающем платье.

В платье Ксения выглядит чрезвычайно женственно, что не преминули отметить ее подписчики:

«Красивая», «Отлично выглядите, Ксения», «Кто бы что ни говорил и ни писал, но ты очень красивая», «Супер-наряд! Прямо четко для обладателей архетипа Императрица в психологическом портрете», «Шикарная женщина. Платье мечта».

Сама Ксения написала, что готова отпраздновать приятное событие – у нее обнаружились антитела к коронавирусу:

«У меня антитела! Я заслужила праздники!! Но, в этом году будет меньше вечеринок, корпоративов, рождественский суаре и от этого каждый момент, когда уместно нарядиться - на вес золота!», — делится новостями Ксения.

Несмотря на то, что Собчак предпочитает комфортные образы, часто в спортивном стиле, периодически в ее блоге появляются и платья. Ранее она покорила своих поклонников изысканным нарядом в платье с цветочным принтом, бежевом жакете и изумрудных серьгах.

Фото и видео: Instagram Ксении Собчак

Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!