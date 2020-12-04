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Декольте, блестки, мини и ботфорты: Лариса Долина вышла в свет в дерзком образе

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Лариса Долина

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

65-летняя популярная певица Лариса Долина, которая не стесняется появляться на публике в смелых нарядах, в очередной раз продемонстрировала себя во всей красе.

В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии «Виктория — 2020». В числе звезд мероприятия были Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Zivert, Виктория Дайнеко, Олег Газманов и многие другие.

Также в числе знаменитостей фотографам позировала Лариса Долина, выступившая в финале шоу.

Лариса Долина

Фото: Пресс-служба

Исполнительница, отметившая в сентябре 65-летний юбилей, продемонстрировала себя во все красе в эффектном и дерзком наряде. Певица дополнила короткое платье в блестках с глубоким декольте, подчеркнувшем пышный бюст, кожаными ботфортами, а завершали образ крупные серьги и светлые локоны.

Напомним, что в начале сентября Лариса Долина отметила 65-летие. Звезда устроила вечеринку, на которой собрались ее друзья и коллеги. Виновница торжества предстала перед ними в просторном светло-синем платье, с простой укладкой, радикально светлыми волосами и контрастным готическим макияжем.

Фото и видео: Instagram, globallookpress, пресс-служба

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