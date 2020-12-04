Декольте, блестки, мини и ботфорты: Лариса Долина вышла в свет в дерзком образе
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии «Виктория — 2020». В числе звезд мероприятия были Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Zivert, Виктория Дайнеко, Олег Газманов и многие другие.
Также в числе знаменитостей фотографам позировала Лариса Долина, выступившая в финале шоу.
Фото: Пресс-служба
Исполнительница, отметившая в сентябре 65-летний юбилей, продемонстрировала себя во все красе в эффектном и дерзком наряде. Певица дополнила короткое платье в блестках с глубоким декольте, подчеркнувшем пышный бюст, кожаными ботфортами, а завершали образ крупные серьги и светлые локоны.
Напомним, что в начале сентября Лариса Долина отметила 65-летие. Звезда устроила вечеринку, на которой собрались ее друзья и коллеги. Виновница торжества предстала перед ними в просторном светло-синем платье, с простой укладкой, радикально светлыми волосами и контрастным готическим макияжем.
Фото и видео: Instagram, globallookpress, пресс-служба
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