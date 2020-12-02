Алсу показала шикарный образ в шелковом платье-халате небесного оттенка и золотых босоножках

Алсу готовится к презентации своего нового альбома и делится с поклонниками кадрами со съемок. Сам альбом должен выйти через два дня.

Певица опубликовала в своем блоге фотографии, на которых продемонстрировала шикарный образ на прогулке на одном из курортов – Алсу появилась в очень трогательном и нежном образе, в тонком шелковом платье с запахом, напомнившем халат, нежного небесно-голубого оттенка. Образ дополнили элегантные золотые босоножки.

«Кто ждёт релиз моего нового альбома #яХочуОдетьсявБелое так, как жду его я?», – рассказала Алсу.

Эффектный образ понравился подписчикам, которые с нетерпением ждут выхода видео:

«Мы ждём сильнее!!!», «Очень ждём! А ты просто красотка! Какие ножки!», «Платье прям небесного цвета», «Алсу какая красивая) со школьных времен нравилась», «Все ждём новый альбом. Любим тебя, Алсу», «Ты просто нереально красивая», «Красивая какая!», «Это платье или халатик?», «Очень хочется увидеть обложку после такого анонса», «Великолепная, как всегда», «Замечательный наряд, Алсу».