Водянова в шубе-«Чебурашке» и алых клешах произвела фурор в Сети

Поклонники оставили под фото десятки восторженных комплиментов. «Прелесть-девочка», «Какая классная шуба, просто с ума сойти!», «Зажигалка! Какая вы разная!», «Классный лук», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Шикарная!», «Просто огонь!», «Вау! Какое эффектное фото», — пишут в комментариях. О других стильных образах Натальи Водяновой читайте на Passion.ru.