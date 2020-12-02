Водянова в шубе-«Чебурашке» и алых клешах произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @natasupernova
Водянова позирует, смело резвясь на камеру, в эффектной объемной шубе с фактурой под «Чебурашку», дополненной широким фигурным поясом с металлической пряжкой. Зарифмована деталь с ультраяркими алыми брюками-клеш с лампасами из кнопок, а их тону вторит остромодное кепи с контрастным козырьком. Дополнили образ брутальные черные ботинки на массивной тракторной подошве. «Это мода, детка», — прокомментировала забавное фото звезда подиума.
Поклонники оставили под фото десятки восторженных комплиментов. «Прелесть-девочка», «Какая классная шуба, просто с ума сойти!», «Зажигалка! Какая вы разная!», «Классный лук», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Шикарная!», «Просто огонь!», «Вау! Какое эффектное фото», — пишут в комментариях. О других стильных образах Натальи Водяновой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @natasupernova
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