Альбина Джанабаева показала длинные стройные ноги в стильном боди и тренче

Альбина Джанабаева взорвала Интернет шикарным кадром из новой фотосессии – звезда «Виа Гра» появилась в обтягивающем черном боди, который идеальный подчеркивает фигуру и продемонстрировала стройные ноги «от ушей» и плоский живот. Поверх боди Альбина она накинула стильный бежевый тренч, а на ноги обула изящные черные босоножки на шпильке с ремешком на щиколотке.

«Город плывёт в море цветных огней Город живёт счастьем своих людей Старый отель двери свои открой Старый отель в полночь меня укрой», – подписала фотографию Альбина.