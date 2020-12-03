Альбина Джанабаева показала длинные стройные ноги в стильном боди и тренче
Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=ru
Альбина Джанабаева взорвала Интернет шикарным кадром из новой фотосессии – звезда «Виа Гра» появилась в обтягивающем черном боди, который идеальный подчеркивает фигуру и продемонстрировала стройные ноги «от ушей» и плоский живот. Поверх боди Альбина она накинула стильный бежевый тренч, а на ноги обула изящные черные босоножки на шпильке с ремешком на щиколотке.
«Город плывёт в море цветных огней Город живёт счастьем своих людей Старый отель двери свои открой Старый отель в полночь меня укрой», – подписала фотографию Альбина.
Шикарный образ звезды и ее фигура вызвали множество одобрительные комментариев:
«Божеечки, в голове одни комплименты! Какая же вы красивая! Очень горячо», «Какая фигура красивая!», «Очень красивое фото», «Ну это просто чистый кайф! Ноги шикарные», «Божеееее мой, какая же вы красивая! Самая невероятная», «Умница и красавица . Удачи Вам и всего хорошего», «Безумно красивое, огненное фото!))», «Альбина, это про Вас поговорка о женщинах, как о вине», «Какая красавица! Вы невероятны! Собственно как и всегда!!! Я Вас обожаю! Вы прелестны! Ослепляет! Сияете!».
Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой
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