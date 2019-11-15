Без вины виноватые? Серябкина, Гага, Андреева и другие звезды, которых обвиняли в разрушении семей
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Фото: Starface
Ольга Серябкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Этим летом Лена Темникова неожиданно для многих рассказала о тайном романе экс-коллеги по группе SEREBRO Ольги Серябкиной с женатым продюсером Максимом Фадеевым. «По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что все это сначала держалось в большой тайне, в секрете, из-за этого начинались дедовщина и шантажи… <...> Я решила сказать, ребят, что мы за детский сад играем — мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и что-то вижу, им стыдно, что они все это скрывают как дети, они все время вынуждены придумывать отмазки какие-то, и им неловко, и они ненавидят меня — которая увидела, застукала», — заявила она в интервью шоу Ирины Шихман «А поговорить?».
Позднее эту информацию категорически опровергла Ольга Серябкина, а потом и сам Максим Фадеев, объявивший о роспуске собственного лейбла MALFA из-за постоянных скандалов: «Все говорили про наш роман. Да не было ничего, она просто всегда была рядом. Слухи о романе сильно навредили нам. Она писала песни на английском и русском языках. Была, можно сказать, одним из сопродюсеров группы».
Леди Гага
Фото: Global Look Press / face to face
Леди Гагу этим летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных.
Сеть буквально взорвалась: русскоязычные пользователи превратили Instagram певицы в русскоязычный чат, в котором писали, что не дадут Ирину в обиду, просили вернуть ей Брэдли, называли Гагу разлучницей, вспомнили хит Ирины Аллегровой «Угонщица». Пока все гадали, действительно ли Леди Гага стала роковой разлучницей, папарацци подкараулили ее с... другим ухажером. Певицу застали за поцелуями со специалистом по звуку Дэном Нортоном, который работает в команде артистки с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group. А источники из окружения звезды уверяли, что ее роман с Купером был просто пиаром.
Паулина Андреева
Фото: Starface
Этой осенью Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились и устроили роскошное торжество в Петербурге. Предшествовали важному и радостному для пары событию несколько лет их романа, на протяжении которых Паулину многие считали разлучницей, разрушившей семью известного режиссера. Подобные домыслы опровергла сама экс-супруга Бондарчука Светлана.
«У нас никто не уходил ни от кого ради кого, это очень важный момент. Просто случился кризис, такое пике, из которого мы не смогли выйти. Не то чтобы кто-то из нас, как это чаще бывает, стал жить с каким-то новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться, но никто ни от кого не уходил. Только через время начались какие-то вещи... У Федора началось, например, официально, мы знаем, у него новые отношения... Уже тоже не новые. Но это не причина была развода, это важно понимать. Потому что его за это осуждали, его подругу... Это не так, это нечестно будет, если я этого не скажу», — подчеркнула она в интервью Борису Корчевникову.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская пустилась в свободное плавание: стала успешной телеведущей, частой гостьей светских мероприятий и, как следствие, героиней таблоидов. В различных СМИ то и дело начали появляться сообщения о романах Юли с самыми разными мужчинами. В том числе женатыми, в том числе с мужьями ее известных подруг.
Все эти слухи опровергла сама Юлия. «Меня это не трогает, пока это неженатый Киря (Кирилл Туриченко). Когда же касается людей, у которых есть семья и дети, вот тогда это за гранью. Когда это касается Галкина, Гордона или Васильева. Конечно, у меня нет никакого романа с Максимом Галкиным, потому что у него прекрасная семья, очаровательные дети и обожаемая всей страной жена. Вы о чем пишете? Да еще и о том, что я беременная, как слон, уже два года хожу от Васильева. А Саша Гордон – это просто смешно. С Сашей мы дружим семьями, я с его женой Нозой я переписываюсь чаще, чем с ним. Видимо, для того, чтобы она не поняла, что у нас роман», — заявила она в недавнем интервью.
Дженнифер Лоуренс
Фото: Global Look Press / Lev Radin
Дженнифер Лоуренс обвиняли в том, что она разрушила крепкую семью своих коллег Криса Пратта и Анны Фэрис. Пару лет назад Анна и Крис, у которых подрастает сын Джек, объявили о том, что разводятся после восьми лет брака. А незадолго до этого удивившего поклонников заявления Пратт и Лоуренс сыграли вместе в фильме «Пассажиры», по сценарию которого, их непреодолимо тянет друг к другу... В итоге Дженнифер окрестили разлучницей: масла в огонь подливал еще и тот факт, что после выхода фильма на экраны актриса рассталась с режиссером Дарреном Аронофски.
В любом случае, слухи о романе Лоуренс и Пратта официально так и не подтвердились. Крис вскоре женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. А Дженнифер вышла замуж за директора художественной галереи Кука Марони.
Фото: instagram, starface, getty, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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