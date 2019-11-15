Без вины виноватые? Серябкина, Гага, Андреева и другие звезды, которых обвиняли в разрушении семей

Этим летом Лена Темникова неожиданно для многих рассказала о тайном романе экс-коллеги по группе SEREBRO Ольги Серябкиной с женатым продюсером Максимом Фадеевым. «По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что все это сначала держалось в большой тайне, в секрете, из-за этого начинались дедовщина и шантажи… <...> Я решила сказать, ребят, что мы за детский сад играем — мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и что-то вижу, им стыдно, что они все это скрывают как дети, они все время вынуждены придумывать отмазки какие-то, и им неловко, и они ненавидят меня — которая увидела, застукала», — заявила она в интервью шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Позднее эту информацию категорически опровергла Ольга Серябкина, а потом и сам Максим Фадеев, объявивший о роспуске собственного лейбла MALFA из-за постоянных скандалов: «Все говорили про наш роман. Да не было ничего, она просто всегда была рядом. Слухи о романе сильно навредили нам. Она писала песни на английском и русском языках. Была, можно сказать, одним из сопродюсеров группы».

Леди Гага