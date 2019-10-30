Многодетная Юлия Барановская рассказала о свиданиях с роскошными мужчинами и скорой свадьбе своей мечты

Вокруг личной жизни Юлии Барановской ходит масса слухов. После расставания с Андреем Аршавиным ей приписывали романы с Кириллом Туриченко из «Иванушек», Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным. В беседе с Ириной Шихман многодетная мама призналась: она ходит на свидания, за ней ухаживают роскошные мужчины, и она даже встречается с одним из них. «Скажу так. Те мужчины, про которых писали — а-а, не с ними», — прокомментировала предположения светских сплетников телезвезда.

Будучи в статусе матери троих детей, Юля прекрасно успевает заниматься личной жизнью. «Это одна из моих больных тем. Я завожусь моментально и не сдерживаю себя, когда случаются такие герои — женщины, которые скрывают детей от первого брака, и мужчины, которые ставят их перед выбором — дети или отношения с ними. Они заставляют их оставлять детей с мамой и начинать с ними жизнь с чистого листа. И женщины на это идут», — возмутилась телеведущая.

Своих детей Барановская называет богатством, которое способно рассказать все самое лучшее о женщине. Она уверена: «разведенок с детьми, которые никому не нужны» придумали сами женщины.

«Это мне один раз сказал отец моих детей — "кому ты теперь нужна с тремя детьми" — и я просто помню, что несмотря на свое состояние, у меня вскипело возмущение: "в смысле???" И я мечтаю, чтобы каждая женщина так думала», — вспомнила многодетная мама.

Новых мужчин Юлия с детьми пока не знакомила: «У меня нет такого мужчины. У меня были красивые отношения, хорошие отношения, но я знала, что это просто роман красивый. Очень красивый. Просто такой, как в кино — я так хотела, и так случилось. Реально один в один. Но мне хотелось романа, а не замуж».

Теперь Юлия нацелена на брак: «Если женщина нацелена на свадьбу, она у нее будет. Я хочу свадьбу. Хочу альбом со свадебными фотографиями, платье хочу выбирать. Платье у меня "ААА" — и оно будет не одно, а много. И свадьба будет нереально крутая, и все мои друзья будут рыдать от счастья, и я точно выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут. И это точно будет».