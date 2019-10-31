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Максим Фадеев впервые рассказал о предательстве и выдуманном романе с Ольгой Серябкиной: «Это была месть»

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Максим Фадеев и Ольга Серябкина

Фото: Instagram

Продюсер стал гостем ток-шоу «Алёна, блин!».

Максим Фадеев принял участие в съемках нового ток-шоу издания Super! В беседе с журналистом 51-летний певец, композитор и продюсер рассказал, почему решил «распустить» всех артистов своего лейбла MALFA, впервые упомянул о тяжелой болезни и прокомментировал отношения с Ольгой Серябкиной.

На днях Максим Фадеев сделал официальное заявление о том, что расторг контракты со всеми артистами своего продюсерского центра. Почти всем, кроме Наргиз Закировой и Олега Майами, он отдал песни в безвозмездное исполнение. Такое решение продюсер аргументировал тем, что желает пересмотреть структуру компании и тем, что долгое время наблюдай за «шатаниями» и предательством.

«Два года я лечился, у меня были проблемы с сердцем. Я лечусь и сейчас, — признался Максим Фадеев. — Как только я стал хуже себя чувствовать и реже появляться в центе, начались предательства. Эти «шатания» продолжались два года. Я смотрел, как рушится мой дом. Я бы мог его спасти, но не захотел».

Не смогли в программе обойти стороной скандалы с Наргиз и Олегом Майами. Продюсер рассказал, что никогда сам не звал артистов к себе, они всегда приходили сами и умоляли заключить с ними контракты.

«Наргиз появилась году в 20120-м, может, и раньше. Я толком не понимал, что с ней делать: она была возрастная и выглядела непривычно для нашей аудитории. Я привел ее в нормальный вид. За несколько лет она дала 555 концертов, за которые ее коллектив получил 2,5 млн долларов, — рассказал Фадеев. — Однажды она призналась, что больше не может, но хочет расстаться без скандалов. Не получилось».

Про Майами Фадеев отметил, что не верит в искренность его извинений после публичных оскорблений: «Он никогда не сделает этого от чистого сердца, а я никогда в это не поверю».

Ушла в свободное плавание о экс-солистка группы SEREBRO Ольга Сербякина, выступавшая под псевдонимом MOLLY. Продюсер отдал ей все песни, которые она создала в сольном творчестве и в составе группы.

«Все говорили про наш роман. Да не было ничего, она просто всегда была рядом. Слухи о романе сильно навредили нам, — отметил Максим. — Она писала песни на английском и русском языках. Была, можно сказать, одним из сопродюсеров группы».

Продюсер также рассказал, что Ольга всегда была лидером, а Лена Темникова просто стояла на сцене в центре.

Те слухи, которые пустили о Фадееве и Серябкиной он считает обычной местью. «Я всех их любил как детей. А потом мы расстались».

В ближайшее время Максим Фадеев будет работать только с 2-3 «творцами», как он их сам назвал. «Не будем тратить силы на 30 артистов, а будем выдавать более качественный контент с несколькими», — резюмировал он.

Фото: Instagram

Видео: Super!

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