Максим Фадеев впервые рассказал о предательстве и выдуманном романе с Ольгой Серябкиной: «Это была месть»

Максим Фадеев принял участие в съемках нового ток-шоу издания Super! В беседе с журналистом 51-летний певец, композитор и продюсер рассказал, почему решил «распустить» всех артистов своего лейбла MALFA, впервые упомянул о тяжелой болезни и прокомментировал отношения с Ольгой Серябкиной.

На днях Максим Фадеев сделал официальное заявление о том, что расторг контракты со всеми артистами своего продюсерского центра. Почти всем, кроме Наргиз Закировой и Олега Майами, он отдал песни в безвозмездное исполнение. Такое решение продюсер аргументировал тем, что желает пересмотреть структуру компании и тем, что долгое время наблюдай за «шатаниями» и предательством.

«Два года я лечился, у меня были проблемы с сердцем. Я лечусь и сейчас, — признался Максим Фадеев. — Как только я стал хуже себя чувствовать и реже появляться в центе, начались предательства. Эти «шатания» продолжались два года. Я смотрел, как рушится мой дом. Я бы мог его спасти, но не захотел».