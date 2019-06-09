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29-летняя Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за 39-летнего Криса Пратта

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Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт

Фото: F.Sadou/AdMedia/Globallookpress
Западные СМИ сообщили о тайной церемонии бракосочетания.

29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее возлюбленный, 39-летний актер Крис Пратт, сыграли свадьбу 8 июня. Портал TMZ опубликовал первые фото с церемонии, прошедшей на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в окружении близких родственников и друзей. Невеста выбрала классическое пышное белое платье в пол, которое дополнила длинной фатой, а жених остановил свой выбор на темно-синем костюме.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт

Фото: F.Sadou/AdMedia/Globallookpress

Среди гостей церемонии были замечены родители невесты Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, ее братья Патрик и Кристофер и сестра Кристина, а также Джек, шестилетний сын жениха от предыдущего брака с Анной Фэрис. Напомним, о разводе Пратта и Фэрис стало известно в августе 2017 года. Менее, чем через год, появились слухи о романе Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Faye Sadou, Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress

Видео: Instagram

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