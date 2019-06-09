29-летняя Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за 39-летнего Криса Пратта

Среди гостей церемонии были замечены родители невесты Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, ее братья Патрик и Кристофер и сестра Кристина, а также Джек, шестилетний сын жениха от предыдущего брака с Анной Фэрис. Напомним, о разводе Пратта и Фэрис стало известно в августе 2017 года. Менее, чем через год, появились слухи о романе Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Faye Sadou, Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress

Видео: Instagram

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