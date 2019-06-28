«Мы жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала об интимной связи с Леной Темниковой и намерении подать на нее в суд за клевету

В минувший четверг в эфире шоу Ирины Шихман «А поговорить?» популярная певица Елена Темникова рассказала о разладе с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, конфликте с Ольгой Серябкиной и деталях своего ухода из группы SEREBRO, уличив бывших коллег в романе.
Спустя сутки Ольга Серябкина прокомментировала эту историю, обвинив бывшую коллегу во лжи. Все дело — в нереализованности и обидах, уверена певица. Она считает, что атмосферу в группе разрушила зависть и... роман между девушками.
«В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно», — цитирует Ольгу издание Super.
«Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла», — откровенничает звезда, подчеркнув: сейчас она болье не увлекается девушками, у нее есть молодой человек.
«Допускаю, что это связано с начавшимся моим личностным, творческим ростом. Началась обычная женская конкуренция, ревность. Ее не устраивало быть "где-то посредине" между мной и нашим продюсером, потому что мы работали очень плотно — я писала все песни, мы постоянно были в творческом процессе. Мне жаль что человек продолжает и сейчас жить прошлыми обидами, желанием отомстить, задеть», — подытожила она, сообщив о намерении подать на бывшую возлюбленную в суд за клевету.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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