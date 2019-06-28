«Мы жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала об интимной связи с Леной Темниковой и намерении подать на нее в суд за клевету

«В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно», — цитирует Ольгу издание Super.

«Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла», — откровенничает звезда, подчеркнув: сейчас она болье не увлекается девушками, у нее есть молодой человек.