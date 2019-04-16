«Иногда надо отпускать людей»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о расставании с мужем, не называя Паулину Андрееву по имени

В феврале 2016 года в Сети появились слухи о скором разводе Федора Бондарчука: его супруга Светлана сменила фамилию в соцсетях. Сразу после этого она успокоила подписчиков, опубликовав трогательное семейное фото. Но спустя месяц пара выпустила официальное обращение, подтвердив: они расстались. Спустя три года Светлана Бондарчук стала гостьей шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где главной темой беседы стал ее развод. «Для нас это было сложное решение», — призналась гостья.

Она попросила не осуждать Федора Бондарчука и его «подругу»: «У нас никто не уходил ни от кого ради кого, это очень важный момент. Просто случился кризис, такое пике, из которого мы не смогли выйти. Не то чтобы кто-то из нас, как это чаще бывает, стал жить с каким-то новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться, но... никто... ну только через время там какие-то вещи... там у Федора официально, мы знаем, у него новые отншения... уже тоже не новые. Но это не причина была развода, это тоже важно понимать. Потому что его за это осуждали, его подругу... Это не так, это нечестно будет, если я этого не скажу», — подчеркнула она, не называя Паулину Андрееву по имени.

Взрослый сын Светланы и Федора тяжело пережил расставание родителей: «Сереже было сложно. Дети детьми остаются всегда. Сложный был момент для него в жизни, но в целом тоже… время лечит. Самое главное — в какой-то момент не наделать глупостей — не входить в конфликты, даже иногда надо отпускать людей. Вот ты чувствуешь, что человек все, ты ему сейчас не сможешь ничего объяснить. Отпусти — если он твой, вернется».

Федор возвращаться не стал, однако Светлана не держит на него зла. «Для меня жизнь продолжается, может быть формат отношений поменялся, но моя задача и цель — сохранить это, потому что нас много чего связывает. Вот сколько лет еще будет, столько мы будем близкими друзьями, я очень этого хочу», — призналась она. — «Жизнь всегда была и есть. Она стала интересной, это как бы новый опыт. Новый статус… я не люблю такие высокопарные слова, но понятно, что когда ты много лет замужем… это другая наверное жизнь. Сказать, что что-то качественно изменилось… конечно, была перестройка. Я пыталась почувствовать, как это — по-новому жить».