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«Удовольствие от хулиганства»: похорошевшая после развода Лолита выпустила смелое видео на песню «Тело»

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Слайд, который
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Премьера состоялась в день рождения артистки.

14 ноября Лолите Милявской исполнилось 56 лет. Пережившая недавно пятый развод певица выпустила смелое видео на песню «Тело». Ролик эксцентричная артистка презентовала в социальной сети.

«А вот вам и «Тело». Я решила не покупать себе что-нибудь «в ушки», а подарить удовольствие от хулиганства», — рассказала Лолита, поблагодарив всех, кто работал над ее клипом.

Несколько месяцев назад Лолита развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Они прожили в браке 9 лет. Супруг был младше Лолиты на 12 лет. Они жили душа в душу несколько лет, пока спортсмен не встретил новую любовь. Сначала Лолита говорила, что никому не позволит обижать своего «молодого» мужа, но после того, как всплыли нелицеприятные подробности развода, она сама стала называть его альфонсом и рассказывать об отношениях с ним.

Поклонники Лолиту поддерживают и отмечают, что расставание с Дмитрием Ивановым пошло ей на пользу: певица сильно похудела и заметно похорошела. Она и сама обмолвилась, что стала пользоваться популярностью у мужчин.

В день рождения Лолиту поздравили друзья и адвокат, защищающий ее интересы при разводе.

«Лолита, с Днём Рождения! Пусть новая страница Вашей жизни будет ярче предыдущих. Остальное лично», — написал Сергей Жорин.

«Лола, дорогая и горячо любимая, от всего сердца с днём рождения и новым перерождением. Сияй, твори, радуйся и радуй, живи долго и счастливо, новых творческих безумств и пусть исполнится всё, что задумала! Ты потрясающая артистка и певица, тебя обожают миллионы, и я тоже твой преданный фанат», — признался Николай Басков.

«С Днем рождения, удивительная женщина Лолита! Ты вся состоишь из женских гормонов, ты настоящая, ты шикарная актриса! И как бы ни била тебя жизнь головой об стену непробиваемую, ты прошла сквозь нее, с кровью прошла. И теперь ты свободная женщина, свободная от всех комплексов и сама выбираешь свой путь! Очень, очень люблю тебя, Лола! С тобой тепло! Любви народной, удачи и много работы! Всегда твой Буй», — поздравил Лолиту Милявскую Александр Буйнов.

А вам нравится Лолита Милявская?

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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