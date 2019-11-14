«Удовольствие от хулиганства»: похорошевшая после развода Лолита выпустила смелое видео на песню «Тело»

Несколько месяцев назад Лолита развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Они прожили в браке 9 лет. Супруг был младше Лолиты на 12 лет. Они жили душа в душу несколько лет, пока спортсмен не встретил новую любовь. Сначала Лолита говорила, что никому не позволит обижать своего «молодого» мужа, но после того, как всплыли нелицеприятные подробности развода, она сама стала называть его альфонсом и рассказывать об отношениях с ним.

Поклонники Лолиту поддерживают и отмечают, что расставание с Дмитрием Ивановым пошло ей на пользу: певица сильно похудела и заметно похорошела. Она и сама обмолвилась, что стала пользоваться популярностью у мужчин.