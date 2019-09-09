Лолита Милявская сняла макияж и восхитила поклонников помолодевшим лицом: «Выглядите лет на 40, не старше!!!»

«Интернет давно стал "личным" пространством для многих). Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала). Выкладывать одни и те же песни с концертов? Скучно). Не могу сказать, что сейчас сняла что-то "особенное")). Глаза красные от шампуня, сразу предупреждаю. Просто хочу Вам дать послушать кусочек студийного варианта "Папы" @angibuko. Готовим съемки, не мучаю Вас "рутинной" изнанкой работы», — прокомментировала она.

«Какая Вы хорошенькая без косметики! Нежная, молодая, красивая», «Вы такая красивая, молодая, позитивная! Восхищаюсь вами!!! Выглядите лет на 40, не старше!!!», «Лолита вы без макияжа моложе лет на 20», «Лолита, Вы похорошели, помолодели, посвежели! В общем, на пользу все, что ни делается!!! Желаю Вам, радоваться жизни и наслаждаться ею, бесконечно», «Красивая женщина! Лолита я вами восхищаюсь», «Красивая женщина, красива и без макияжа», «Настоящая женщина) естественная», «Без косметики, лучше чем с косметикой! В чем секрет? Гены? Душа!», «Красота в ваших глазах и без косметики прекрасны», «Вы прекрасно выглядите, без всех этих гламурных инсташтук! Вы настоящая и смотреть приятно на любую», «Лолочка, ВЫ нам любая нравитесь, а такая даже больше! У Вас руки очень красивые», «Кожа красивая, ровная у Вас», «Такая красивая, и даже красные глаза..такие глубокие.. Главное, чтобы все это от шампуня.. Мы готовы видеть вас в любых проявлениях, лишь бы улыбались», — обсуждают поклонники певицы.