55-летняя Лолита Милявская похвасталась новыми формами: «Я почти такая, как нарисованная»

После расставания с мужем Лолита Милявская заметно похорошела — стала выглядеть моложе, потеряла в объемах. Новой фигурой она похвасталась на примерке необычного «голого» худи, в котором ей предстоит сняться в клипе: «Пока шили, мерки ушли, и в принципе я уже где-то практически такая как нарисованная».

«Вы классная! Без комплексов», «Выглядите лучше чем год назад», «Похудевшая, красивая и цветущая Лолочка», «Лолочка! Как вы похудели?», «Ты и сама скоро станешь такой худышкой», «Лолита, как худеете? Поделитесь», «Очень постройнела, а худи класс», «Срамота! Все как мы любим», «Не вздумайте взрослеть дорогая наша Лолита», «Круто! Уже не терпится посмотреть», — обсуждают видео подписчики блога.

Клип будут снимать в Минске. «Прямо с поезда, в 8 утра в клуб, в котором следы от прошлой, явно бурной, ночи!) Убит и грязен, как из фильмов Тарантино. Но в кадре не должно быть видно», — пояснила она.