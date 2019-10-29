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«Пусть это останется на ее совести»: молодой муж Лолиты Милявской прокомментировал обидные слова в свой адрес

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Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Фото: Instagram Лолиты Милявской

Дмитрий Иванов ответил на обвинения в корысти.

Светские сплетники уже второй день обсуждают обидные слова и действия 55-летней Лолиты Милявской в адрес бывшего мужа. Как сообщает «КП», звезда инициировала процесс признания своего брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым фиктивным. По словам ее адвоката, бывший муж не желает разойтись по-хорошему и рассчитывает на миллионные гонорары за открытие подробностей своей семейной жизни.

«В последнее время она называет молодого супруга не иначе как "альфонсом" и "кровососом"», — уточняет издание.

«Я думаю, то, что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным», — приводит слова бывшего мужа Лолиты автор статьи.

Иск о расторжении брака в Басманный суд города Москвы подал сам Иванов в октябре после того как летом Милявская сообщила о расставании с ним. Согласно брачному договору, который супруги заключили по его инициативе ранее, ни совместных детей ни совместного имущества у них нет.

Всего с пятым мужем певица прожила в браке 9 лет. До Дмитрия Лолита отправлялась в ЗАГС четыре раза. С актером Александром Беляевым она прожила в браке с 1985 по 1986 год, с Виталем Милявским — с 1986 по 1987 год, с продюсером Александром Цекало — с 1987-1999 год (в браке с ним родилась дочь Ева), с бизнесменом Александром Зарубиным — с 2004 по 2009 год.

После расставания с мужем Лолита Милявская заметно постройнела и похорошела. Дмитрий Иванов тоже не жалуется на судьбу: он счастлив в новых отношениях.

Фото и видео: instagram

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