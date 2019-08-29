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Анжелика Варум довела Лолиту до слез, заступившись за нее после развода: «Я реву. Не могу себя сдержать»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анжелика Варум

Фото: Instagram

Певица резко высказалась о мужчинах, обижающих ее подругу.

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская огорошила поклонников новостью о разводе с пятым мужем. Артистка сказала, что расходится с Дмитрием Ивановым полюбовно – без скандалов и дележа имущества. После она отметила, что не является образцом женщины, которой хранят верность. Еще спустя некоторое время Лолита заявила, что стала опять пользоваться популярностью у мужчин.

Лолита поет песню Анжелики Варум «Городок» на «Новой волне - 2019»

Актриса не показывает, как сильно переживает непростой период в своей жизни. Однако сегодня все эмоции за нее выразила подруга – певица Анжелика Варум.

Певица отметила, что Лолита невероятно нежный и добрый человек, а мужчинам, которые не готовы делать Лолиту счастливой до конца жизни, стоит держаться от нее подальше. Иначе придется иметь дело с самой Варум.

«Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи.

К слову о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!

P.S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай», - эмоционально высказалась Анжелика (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Лолита и Анжелика Варум

Фото: Instagram

Лолита написала в комментариях, что не может сдержать эмоции после таких добрых слов о себе: «Я реву! Прочитала Тебя и не могу себя держать. Но это слёзы Благодарности».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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