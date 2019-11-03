«Люблю всегда и просто так»: Лолита Милявская показала редкое видео с 21-летней дочерью

«С Днём Рождения 😊🥳 Очень трогательно 🥰», — написал Сергей Жорин.

«Поздравляю с днём рождения твою девочку! Счастья и добра!» — прокомментировал Арман Давлетяров.

«Доченьку с днём рождения 🙏🏽 Сладкая девчуля ❤️❤️❤️», — умилилась Лера Кудрявцева.

«Какая хорошая девочка!!!» — восхищается Эвелина Бледанс. «Лолик, с днём рождения твою малышку. Здоровья, счастья и добра!!! 💐❤️🎉😘😘😘», — написал Игорь Гуляев.

Многочисленные подписчики также присоединились к поздравлениям.

Напомним, долгожданная дочь Лолиты Милявской родилась недоношенной. После ее рождения врачи предлагали звездной маме подписать отказ от ребенка, вес которого составлял всего 1 килограмм 200 граммов. Однако та не согласилась подписывать бумаги. Малышку выходили и отдали певице — кроха была «вся в дырочку от капельниц», но уже могла самостоятельно сосать из бутылочки молоко. Несмотря на то, что Ева отличается от сверстниц, Лолита Милявская не считает свою дочь «особенной». Певица подчеркивает, что у ее дочери нет аутизма: «Это патологическая стеснительность. И вот это преодолевается очень тяжело. Она неактивна социально».