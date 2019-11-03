«Люблю всегда и просто так»: Лолита Милявская показала редкое видео с 21-летней дочерью
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Фото: Instagram Лолиты Милявской
3 ноября свой день рождения отмечает единственная дочь Лолиты Милявской Ева. Кадры с девушкой очень редко появляются в Instagram знаменитой мамы, однако сегодня певица поделилась трогательным видео с дочкой. «Моей Еве сегодня Уже!)))... Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!» — подписала видео Милявская.
«С Днём Рождения 😊🥳 Очень трогательно 🥰», — написал Сергей Жорин.
«Поздравляю с днём рождения твою девочку! Счастья и добра!» — прокомментировал Арман Давлетяров.
«Доченьку с днём рождения 🙏🏽 Сладкая девчуля ❤️❤️❤️», — умилилась Лера Кудрявцева.
«Какая хорошая девочка!!!» — восхищается Эвелина Бледанс. «Лолик, с днём рождения твою малышку. Здоровья, счастья и добра!!! 💐❤️🎉😘😘😘», — написал Игорь Гуляев.
Многочисленные подписчики также присоединились к поздравлениям.
Напомним, долгожданная дочь Лолиты Милявской родилась недоношенной. После ее рождения врачи предлагали звездной маме подписать отказ от ребенка, вес которого составлял всего 1 килограмм 200 граммов. Однако та не согласилась подписывать бумаги. Малышку выходили и отдали певице — кроха была «вся в дырочку от капельниц», но уже могла самостоятельно сосать из бутылочки молоко. Несмотря на то, что Ева отличается от сверстниц, Лолита Милявская не считает свою дочь «особенной». Певица подчеркивает, что у ее дочери нет аутизма: «Это патологическая стеснительность. И вот это преодолевается очень тяжело. Она неактивна социально».
Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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