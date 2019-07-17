«Нарасхват»: Лолита призналась, что стала популярной у мужчин после расставания с пятым мужем

После пережитых переживаний Лолита улетела в свое поместье в Болгарию. Проведя там пять дней, певица вернулась в Россию. Находясь в аэропорту Бургаса, Лолита записала видео, которое опубликовала Instagram. В ролике артистка призналась, что после расставания с мужем стала пользоваться популярностью у мужчин. Лолита также рассказала, что отдых в Болгарии освежил ее лицо.