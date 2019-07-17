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«Нарасхват»: Лолита призналась, что стала популярной у мужчин после расставания с пятым мужем

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Певица рассказала, какие письма приходят ей от поклонников.

Недавно Лолита Милявская шокировала поклонников заявлением об очередном разводе. Она призналась, что отношения себя изжили, но они с пятым мужем Дмитрием Ивановым остаются друзьями.

После пережитых переживаний Лолита улетела в свое поместье в Болгарию. Проведя там пять дней, певица вернулась в Россию. Находясь в аэропорту Бургаса, Лолита записала видео, которое опубликовала Instagram. В ролике артистка призналась, что после расставания с мужем стала пользоваться популярностью у мужчин. Лолита также рассказала, что отдых в Болгарии освежил ее лицо.

Комментируя причины развода, Лолита отметила, что не является олицетворением женщины, которой мужчины остаются верны.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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