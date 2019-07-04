Лолита Милявская объявила о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Супруг моложе нее на 12 лет. Еще недавно певица признавалась в любви к спутнику жизни, а теперь ошарашила всех новостью о расставании.
«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...», - сообщила артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, Лолита до Дмитрия отправлялась в загс четыре раза. Одним из ее мужей был продюсер Александр Цекало. В браке с ним родилась дочь Ева.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Glpbal Look press
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