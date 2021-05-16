Пугачева, Галкин, Пересильд и еще 10 звезд, устроивших огороды на своих участках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
В последнее время все больше российских знаменитостей могут похвастаться овощами и фруктами, собственноручно выращенными на своих приусадебных участках.
Алла Пугачева и Максим Галкин «в деле» уже давно: супруги разбили на территории своего замка грядки, устроили теплицу и сад. Их дети - Гарри и Лиза - часто помогают родителям, знают названия чуть ли не всех растущих у них растений. Примадонна радует близких собственноручно выращенными и приготовленными кабачками, а Максим с гордостью собирает свежий редис и зелень к столу.
Бывший супруг певицы Филипп Киркоров иногда может покопаться в земле вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином, но в светских беседах признается, что его при одном только слове «огород» бросает в дрожь, и тяжелее микрофона он в этой жизни ничего не держал.
Юлия Пересильд не против похвастаться собственноручно выращенным урожаем: «Земля — моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи. <...> Не бойтесь браться за работу, самую трудную и неприглядную — она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее».
Анита Цой уже 25 лет живет за городом и славится среди своих знакомых как человек, у которого хозяйство спорится. Близких она балует деликатесами, собственноручно приготовленными из того, что выросло в ее огороде.
Несколько лет назад певица Слава только мечтала заняться приусадебным хозяйством, а теперь у нее есть парник и грядки. «Все я сама копаю, пахаю. В этом году вот только посадили редиску, огурцы, помидоры, тыквы и все остальное», - похвасталась она в интервью для канала НТВ.
Также были замечены в возделывании грядок Лариса Вербицкая, Екатерина Стриженова, Елена Подкаминская, Лена Темникова, Юлия Ковальчук, Евгений Плющенко, Раиса Рязанова.
Мария Кожевникова в одном из интервью призналась, что завела огород с целью вылечить сына от аллергии.
Певица Валерия пока только планирует разбить огород, но лишь приценивается к стоимости домов и участков. Риелторы предлагали ей особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов, но на такие траты артистка не пошла - и сейчас активно мониторит ситуацию.
А маленький сын Андрея Малахова, который просто обожает физический труд, мечтает помогать близким и на огороде тоже.
Фото: Instagram
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