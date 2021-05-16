Пугачева, Галкин, Пересильд и еще 10 звезд, устроивших огороды на своих участках

В последнее время все больше российских знаменитостей могут похвастаться овощами и фруктами, собственноручно выращенными на своих приусадебных участках.

Алла Пугачева и Максим Галкин «в деле» уже давно: супруги разбили на территории своего замка грядки, устроили теплицу и сад. Их дети - Гарри и Лиза - часто помогают родителям, знают названия чуть ли не всех растущих у них растений. Примадонна радует близких собственноручно выращенными и приготовленными кабачками, а Максим с гордостью собирает свежий редис и зелень к столу.

Бывший супруг певицы Филипп Киркоров иногда может покопаться в земле вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином, но в светских беседах признается, что его при одном только слове «огород» бросает в дрожь, и тяжелее микрофона он в этой жизни ничего не держал.

Юлия Пересильд не против похвастаться собственноручно выращенным урожаем: «Земля — моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи. <...> Не бойтесь браться за работу, самую трудную и неприглядную — она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее».