4 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Пересильд похвасталась урожаем: «Земля — моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи, хотя, конечно, давно не делала этого. Но моя бабушка научила меня всему: доить корову, полоть огород, сажать картошку, помидоры, капусту, собирать грибы и ягоды. Мое лето проходило на хуторе под Псковом. Когда мне исполнилось 15, моя бабушка умерла. И я одна, с моей подругой Петушковой "выходила" весь урожай, который бабушка посадила, а это огромное поле картошки, сад яблок, огород огурцов, помидоров и т. д. Для меня было принципиально собрать этот урожай, который бабушка посадила. Одна, без света, с коромыслами с колонки я провела лето, собрала урожай, который весь перевезла в сумках в город. И я сейчас пишу не для того, чтобы меня пожалели — нет-нет — напротив, я счастлива, что было именно так. Это такое важное время! Взросление! Взятие ответственности на себя! И воспитание принципов, которые до сих со мной! Для чего пишу??? Не бойтесь браться за работу, самую трудную и неприглядную — она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее! А это мой первый урожай после дооолгого перерыва! Сама посадила, сама прополола (с детьми), сама собрала».

Ольга Кабо предстала в нежном образе: «На работу, как на праздник».

Светлана Зейналова показала подросшую малышку-дочь: «Контактный зоопарк — это чудо! Тут вообще целый детский мир)))) На входе — настоящая Баба Яга. Шучу! Деревянная она!»

Анна Хилькевич поделилась нежным снимком с дочками.

Ольга Бузова встала на коньки.

Мария Погребняк поступила в ВУЗ.

Алексей Ягудин с супругой наслаждаются Москвой.

Сергей Лазарев скучает по путешествиям.

Оксана Федорова сделала фото на яхе.