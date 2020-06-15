Кабачки с огорода и свежая сметанка: Максим Галкин показал, чем балует его Алла Пугачева по утрам
Алла Пугачева устроила мужу очень летний завтрак.
Совсем недавно шоумен Максим Галкин хвастался огородом своей жены и первым весенним урожаем — сочной ровной редиской. Спустя несколько недель подоспели кабачки, из которых Алла Пугачева приготовила мужу «дачный деликатес», сдобрив их сметанкой.
Фото и видео: Instagram
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