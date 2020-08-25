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Как одеваются для работы в саду Стриженова, Орейро, Ковальчук и другие звезды

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Екатерина Стриженова

Фото: Instagram @strizhenovae

Любовь к уходу за садом и огородом у многих модниц особенно активно появилась в период самоизоляции, а затем перенеслась и в посткарантинные будни. Выясняем, как одеваются для сбора урожая и полива растений Екатерина Стриженова, Наталия Орейро, Лариса Вербицкая и другие звездные красотки!

Лариса Вербицкая — настоящая любительница поработать на свежем воздухе, которая с завидной уверенностью может помочь и в выборе газонокосилки, и разобраться в тонкостях посадки деревьев. Свой сад телеведущая использует и как яркую локацию для фото в Instagram, где демонстрирует эффектные аутфиты.

Лариса Вербицкая / Instagram @larisa_verbitskaya

Екатерина Стриженова часто показывает, как умело орудует лопатой, граблями и прочими садовыми инструментами. Ведущая признается, что уход за растениями для нее — способ расслабиться: «Хорошо, что есть своя клумба, где можно «закопать» все тревожные мысли». А вот похвастаться сочными яблоками (правда, купленными на рынке) звезда экранов решила в миди-юбке с оборками и свободной футболке с принтом в виде цирковых белок.

Екатерина Стриженова / Instagram @strizhenovae

Хоть Наталия Орейро появилась в тропическом саду и без инвентаря, но зато стильно. Певица пробежалась между сочными листьями кустарников в силуэтном платье цвета пламени.

Наталия Орейро / Instagram @nataliaoreirosoy

Отдохнуть в тени еловых лап и в окружении идеального газона Юлия Ковальчук вышла в расслабленном домашнем образе с клетчатыми брюками, футболкой и уютным кардиганом oversize.

Юлия Ковальчук / Instagram @juliakovalchuk

Бритни Спирс беспокоит поклонников своим состоянием и внешним видом: многие считают, что любимую певицу держат под домашним арестом ее же опекуны. Будни и выходные поп-дива проводит, гуляя по саду и танцуя на камеру в крошечных шортах и топах с пышными рукавами.

Бритни Спирс / Instagram @britneyspears

Не усложнять домашний look предпочла и Елена Темникова, которая вышла насладиться свежим воздухом в спортивном костюме с широкими трениками и толстовкой. Финальный штрих — пара удобных шлепанцев.

Елена Темникова / Instagram @lenatemnikovaofficial

Стильный «огородный» аутфит показала и Елена Подкаминская, которая, вооружившись лейкой и резиновыми ботинками, вышла полить растения. Для удобства актриса выбрала свободные укороченные джинсы с необработанными низами и однотонную футболку oversize.

Елена Подкаминская / Instagram @podkaminskaya_official

Белла Хадид, названная самой красивой женщиной в мире, умело управляется и с грядками, и даже успевает что-то мастерить для сада. А заодно — показывает соблазнительные образы с облегающими топами и джинсами низкой посадки.

Белла Хадид

Фото: Instagram @bellahadid

Юлия Пересильд не боится замараться и смело выходит в огород в базовой белой футболке. «Земля — моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле» — призналась актриса в своем Instagram и похвасталась урожаем овощей.

Юлия Пересильд / Instagram @juliaperesild

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Фото: Instagram

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