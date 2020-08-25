Как одеваются для работы в саду Стриженова, Орейро, Ковальчук и другие звезды

Екатерина Стриженова часто показывает, как умело орудует лопатой, граблями и прочими садовыми инструментами. Ведущая признается, что уход за растениями для нее — способ расслабиться: «Хорошо, что есть своя клумба, где можно «закопать» все тревожные мысли». А вот похвастаться сочными яблоками (правда, купленными на рынке) звезда экранов решила в миди-юбке с оборками и свободной футболке с принтом в виде цирковых белок.