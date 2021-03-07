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Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, как пережила потерю сына: «Не знала, как жить»

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Раиса Рязанова

Фото: YouTube

В эфире программы на Первом канале «Привет, Андрей!» Раиса Рязанова поделилась с зрителями историей пережитой трагедии. У актрисы был единственный наследник Данила, который скоропостижно скончался в прошлом году. 51-летний мужчина умер после того, как у него оторвался тромб.

Раиса Ивановна призналась, что она тяжело прожила ту боль. Встать на ноги и найти в себе силы жить дальше актрисе помог ее коллега Александр Мохов. Ведущий программы Андрей Малахов сделал сюрприз звезде телеэкранов и пригласил Александра в студию.

Знаменитость была безумно рада видеть своего спасителя. Она рассказала, что в трудную минуту он поддержал ее и забрал к себе домой. «Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: "Одевайся, поехали ко мне. Одевайся, не разговаривай». И всё — увез! Я месяц у него жила», — поведала актриса в студии Первого канала.

По словам Мохова, Раиса Ивановна помогала им с женой в ведении домашнего хозяйства. Она успела вскопать весь огород и прополоть грядки.

К слову, совсем недавно мы писали, что россияне назвали лучший романтический фильм. В День святого Валентина россияне выбрали лучший фильм о любви. Легендарная кинолента «Любовь и голуби» стала лидером опроса.

Фото: YouTube

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