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Пугачева устроила огород во дворе своего замка, а Галкин показал, что там растет

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин выращивают овощи, зелень и фрукты на территории поместья.

Алла Пугачева и Максим Галкин — счастливые обитатели роскошного замка в деревне Грязь. Семейная пара ведет размеренный образ жизни, воспитывает двух очаровательных детей — Лизу и Гарри. И даже если в стране случится продовольственный кризис, на столе у семьи будут свежие овощи — благодаря грядкам, которые разбила Примадонна.

Супруг легенды российской эстрады уже собирает первый урожай — «роскошный» редис и «роскошный» шпинат — так он сам называет то, что выросло благодаря заботе Аллы Борисовны.

А вы выращиваете фрукты и овощи? Или предпочитаете покупать?

Фото и видео: Instagram

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