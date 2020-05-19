Пугачева устроила огород во дворе своего замка, а Галкин показал, что там растет
1 / 14
Фото: Instagram Максима Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин выращивают овощи, зелень и фрукты на территории поместья.
Алла Пугачева и Максим Галкин — счастливые обитатели роскошного замка в деревне Грязь. Семейная пара ведет размеренный образ жизни, воспитывает двух очаровательных детей — Лизу и Гарри. И даже если в стране случится продовольственный кризис, на столе у семьи будут свежие овощи — благодаря грядкам, которые разбила Примадонна.
Супруг легенды российской эстрады уже собирает первый урожай — «роскошный» редис и «роскошный» шпинат — так он сам называет то, что выросло благодаря заботе Аллы Борисовны.
А вы выращиваете фрукты и овощи? Или предпочитаете покупать?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!