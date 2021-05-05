Андрей Малахов рассказал, как растет его 3-летний сын: «Зожник, шахматист, помогает дворникам»

Чуть меньше четырех лет назад в подмосковной клинике «Лапино» у Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился сын. Мальчика назвали Александром. Сейчас малыш уже подрос, и радует маму и папу своими успехами.

Так, маленький Саша ходит в детский клуб, занимается шахматами. У него есть учитель математики, учитель музыки, но и занятиями простых людей звездный мальчик не пренебрегает.

«Бльше всего сын любит помогать дворникам во дворе, и он очень переживал, даже плакал, когда растаял снег. Спрашивал: "Папа, чем я теперь буду заниматься?" Пришлось рассказать ему, что работы круглый год полно, - скоро пойдут огороды, грядки», - поделился с корреспондентом «КП» гордый отец.

Мальчик правильно питается - юный «зожник» лишь иногда нарушает привычный образ жизни, выманив хитростью у родителей что-нибудь вкусное.

Шоумен старается побольше времени проводить с семьей. «Утренние часы каждый день мы вместе проводим - это наше правило. В субботу с утра всегда с Сашей ходим в бассейн», - сообщил он.