«Я готова быть толстой, лишь бы родить»: Яна Рудковская рассказала о попытках ЭКО и желании стать матерью
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Фото: Кадр программы
В эфир вышла вторая серия шоу «Яна Супер», которое продюсирует Ксения Собчак. Евгений Плющенко и Яна Рудковская откровенно, без лишних рамок, как выразилась Яна, показывают свою жизнь.
В новом выпуске Яна показала свои напряженные трудовые будни, когда вынуждена посещать десятки мероприятий, в то время как ее сын находится дома в Москве, а муж отдыхает на «кордоне» в Ленинградской области.
«Я люблю лес, природу, коров, коз, огород, — признался Евгений Плющенко. — Мне все это нравилось с детства. В Волгограде у нас была дача, папа построил двухэтажный дом. Я любил ездить туда. У меня даже была своя тяпочка, которой я полол траву. Всегда любил это».
Фото: Кадр программы
Не выдержав долгой разлуки с семьей, Яна из Сочи заказала билеты в Санкт-Петербург для себя и сына. И одновременно они приехали на «кордон» к главе семейства, желая сделать ему сюрприз. «Но сюрприз не получился. Я знал, что они приедут и ждал. У нас общая помощница Марина, она мне по секрету рассказала, что купила для Яны билеты», — признался спортсмен.
Евгений рассказал, что его раздражает, когда Яна ему названивает, а он в это время наслаждается природой. «Но я быстро отхожу, как спичка вспыхнул — и все», — рассказал перед камерой спортсмен.
«Спортсмены — особый народ. К ним нужен особый подход. Ключик нужен не простой, а золотой», — рассказала Яна.
Фото: Кадр программы
В конце второй серии «Яна Супер» семья в полном составе отправилась в лес за грибами. Евгений Плющенко и Яна Рудковская признались, что мечтают о детях, но долгое время у них не получается забеременеть естественным путем. Однако возможность использования суррогатной матери олимпийский чемпион отметает сразу.
«Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело, —сокрушается Яна. — Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%. В ближайшее время мы с Женей примем окончательное решение».
Фото: Кадры программы «Яна Супер»
Видео: Instagram
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