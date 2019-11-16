«Я готова быть толстой, лишь бы родить»: Яна Рудковская рассказала о попытках ЭКО и желании стать матерью

Не выдержав долгой разлуки с семьей, Яна из Сочи заказала билеты в Санкт-Петербург для себя и сына. И одновременно они приехали на «кордон» к главе семейства, желая сделать ему сюрприз. «Но сюрприз не получился. Я знал, что они приедут и ждал. У нас общая помощница Марина, она мне по секрету рассказала, что купила для Яны билеты», — признался спортсмен.

Евгений рассказал, что его раздражает, когда Яна ему названивает, а он в это время наслаждается природой. «Но я быстро отхожу, как спичка вспыхнул — и все», — рассказал перед камерой спортсмен.

«Спортсмены — особый народ. К ним нужен особый подход. Ключик нужен не простой, а золотой», — рассказала Яна.