Юлия Ковальчук смело экспериментирует с гардеробом: «Вот вам кусочек меня новой»

Молодая мама Юлия Ковальчук может похвастаться отличной фигурой — во время самоизоляции она зря времени не теряла и обрела еще более подтянутое тело благодаря тренировкам на свежем воздухе. Работала она и над репертуаром — совсем скоро певица выпустит новую песню, а сегодня показала, как планирует выглядеть, представляя ее.

«Чтобы у вас не складывалось ощущение, что я только готовлю, ловлю рыбу и ухаживаю за огородом — вот вам кусочек меня новой», — написала артистка под видео, в котором она танцует перед камерой в очень смелом мини-платье.