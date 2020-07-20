Юлия Ковальчук смело экспериментирует с гардеробом: «Вот вам кусочек меня новой»

Юлия Ковальчук смело экспериментирует с гардеробом: «Вот вам кусочек меня новой»
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Молодая мама Юлия Ковальчук может похвастаться отличной фигурой — во время самоизоляции она зря времени не теряла и обрела еще более подтянутое тело благодаря тренировкам на свежем воздухе. Работала она и над репертуаром — совсем скоро певица выпустит новую песню, а сегодня показала, как планирует выглядеть, представляя ее.
«Чтобы у вас не складывалось ощущение, что я только готовлю, ловлю рыбу и ухаживаю за огородом — вот вам кусочек меня новой», — написала артистка под видео, в котором она танцует перед камерой в очень смелом мини-платье.
«Сделали сумасшедшую фотосессию с Ольгой Никифоровой, скоро представлю вам новую песню, которую вы уже почти прочувствовали, находясь со мной в студии и наблюдая за моими ночными танцами, готовлю еще один интересный проект», — поделилась она планами.
«Зачем показывать голую попу??? Скромнее надо быть, Юлия. Тем более замужем ведь», «Ноги чума», «Фигура — огонь», «Невероятно легкая, воздушная зефирка, никого не слушайте, видео супер», — обсуждают смелые эксперименты Юлии поклонники. Похоже, экстремальные мини прочно войдут в обновленный гардероб певицы — не так давно она демонстрировала похожий образ в платье-смокинге.
Юлия Ковальчук впервые стала мамой почти три года назад. Девочку с красивым именем Амелия она до сих пор скрывает от посторонних глаз, однако по редким кадрам с ней поклонники догадываются: фигуру она унаследовала от мамы, а рост — от папы.
Фото и видео: Instagram/@juliakovalchuk
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