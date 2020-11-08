Наталья Подольская отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Мой первый выход»

К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская показала нежный кадр с первой фотосессии Вани Преснякова. Очень теплая фотография появилась в Instagram певицы и умилила поклонников.

А вам понравилось новое видео Натальи Подольской? Делитесь своим мнением в комментариях!