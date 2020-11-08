Наталья Подольская отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Мой первый выход»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
22 октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. О радостном событии певица сообщила на своей странице в Instagram. Наталья родила мальчика Ивана. Несколько дней певица хранила молчание в Сети, не публикуя посты и Stories, и полностью занималась новорожденным ребенком. У пары также есть старший сын Артем, который очень ждал возвращения мамы с братиком домой. Поклонники Натальи пришли в восторг от видео, в котором Артем признается маме в любви и рассказывает, как он ждет их дома. В новом ролике, который Наталья опубликовала на своей странице в Instagram, Артем трогательно заботится о младшем брате и везет коляску по городу. На видео Наталья показала и любимого мужа, а в ролике написала: «Мой первый выход».
Напомним, пара уже воспитывает старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская показала нежный кадр с первой фотосессии Вани Преснякова. Очень теплая фотография появилась в Instagram певицы и умилила поклонников.
А вам понравилось новое видео Натальи Подольской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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