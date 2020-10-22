«Копия папа»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз

«Искренние поздравления. Здоровья маме и малышу», «Урааа!!! Поздравляю! Растите большие и здоровенькие!» , «Так быстро))))? поздравляем! здоровья и легкого пути малышу!» , «Поздравляю Вас. Какое счастье . Наташенька-поздравляю.» , «И снова мальчик!!! Вова, ты умеешь строгать мальчиков» , «Здоровья вам всем крепкого! Папе много не пить» , «Поздравляю Вас! Растите здоровенькими! Похож на дедушку!», «Здоровья Ванечке и мамочке!!! И по больше молочка!!!», «Здравствуй, Иван, добро пожаловать в этот мир, будьте счастливы и здоровы», — радуются поклонники Натальи и Владимира и поздравляют счастливых родителей.

Напомним, у пары уже есть старший сын Артемий. Также Пресняков воспитывает сына от первого брака — Никиту.