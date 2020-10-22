«Копия папа»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская снова стала мамой. В своем блоге певица сообщила о рождении сына и выложила фотографию из роддома:
«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо»,— обрадовала поклонников Наталья.
В новорожденном Ване уже разглядели папины черты, и отметили способность Преснякова «строгать мальчишек». Свои поздравления паре уже принесли Алсу, Сати Казанова, Игорь Николаев, Полина Диброва, Илья Авербух и другие звезды.
«Искренние поздравления. Здоровья маме и малышу», «Урааа!!! Поздравляю! Растите большие и здоровенькие!» , «Так быстро))))? поздравляем! здоровья и легкого пути малышу!» , «Поздравляю Вас. Какое счастье . Наташенька-поздравляю.» , «И снова мальчик!!! Вова, ты умеешь строгать мальчиков» , «Здоровья вам всем крепкого! Папе много не пить» , «Поздравляю Вас! Растите здоровенькими! Похож на дедушку!», «Здоровья Ванечке и мамочке!!! И по больше молочка!!!», «Здравствуй, Иван, добро пожаловать в этот мир, будьте счастливы и здоровы», — радуются поклонники Натальи и Владимира и поздравляют счастливых родителей.
Напомним, у пары уже есть старший сын Артемий. Также Пресняков воспитывает сына от первого брака — Никиту.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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