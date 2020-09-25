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Беременная Наталья Подольская в дерзкой леопардовой комбинации блеснула на улицах столицы

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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и неустанно делится «беременными» образами в Сети.

Подольская вышла на прогулку по улицам столицы в эффектном look'e, который выстроила вокруг консервативного черного цвета и «хищных» мотивов. Звезда блеснула в дерзкой леопардовой комбинации из воздушного шифона, которую надела поверх базовой футболки. В рифму к ней — «пятнистая» панама с броскими надписями. На плечи накинут классический блейзер свободного силуэта, который сбалансировал смелый образ. Для удобства во время променада по Москве Наталья выбрала черные слипоны на контрастной подошве. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки с остромодными цепями на дужках и крупными украшениями — броской подвеской и любимыми серьгами-кольцами.

Наталья Подольская / Instagram @nataliapodolskaya

Фолловеры осыпали звезду и ее подруг восторженными комплиментами. «Бомбический look», «Отличная маскировка», «Наташа, такая изящная — не скажешь, что животик есть», «Наталья, вы лучшая!», «Красотка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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