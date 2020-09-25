Беременная Наталья Подольская в дерзкой леопардовой комбинации блеснула на улицах столицы
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Подольская вышла на прогулку по улицам столицы в эффектном look'e, который выстроила вокруг консервативного черного цвета и «хищных» мотивов. Звезда блеснула в дерзкой леопардовой комбинации из воздушного шифона, которую надела поверх базовой футболки. В рифму к ней — «пятнистая» панама с броскими надписями. На плечи накинут классический блейзер свободного силуэта, который сбалансировал смелый образ. Для удобства во время променада по Москве Наталья выбрала черные слипоны на контрастной подошве. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки с остромодными цепями на дужках и крупными украшениями — броской подвеской и любимыми серьгами-кольцами.
Фолловеры осыпали звезду и ее подруг восторженными комплиментами. «Бомбический look», «Отличная маскировка», «Наташа, такая изящная — не скажешь, что животик есть», «Наталья, вы лучшая!», «Красотка!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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