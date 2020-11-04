«Маленький комочек»: Наталья Подольская показала нежный кадр с первой фотосессии Вани Преснякова
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru
Ваня Пресняков, который недавно появился на свет, уже успел сняться на память. Как рассказала в своем микроблоге счастливая мама Наталья Подольская, сегодня у Вани была первая в жизни фотосессия.
«Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка. Наш фотограф снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы», – делится радостью Наталья.
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Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка . Фотограф @alenagorohovskaya снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы . Вы согласны ?
Поклонники восхитились малышом и засыпали комплиментами молодую маму:
«Маленький комочек какой, чудо», «Какая вы хорошенькая, Наташа. Очень вам идёт материнство», «Наташа держать на руках комочек счастья и любви самое главное!Здоровья всей вашей семье», «Нежный тёпленький комочек... Здоровья ему и большого счастья всей вашей семье», «Наташа, какие вы чудесные! такие тёплые чувства и эмоции возникают, глядя на вас».
Ваня Пресняков стал вторым ребенком пары и третьим сыном Владимира Преснякова-младшего, у которого есть ещё старший сын в браке с Кристиной Орбакайте. Общественность с большим интересом следит за любимым семейством и их детьми – каждый пост в социальных сетях сразу привлекает внимание подписчиков.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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