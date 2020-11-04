«Маленький комочек»: Наталья Подольская показала нежный кадр с первой фотосессии Вани Преснякова

Ваня Пресняков, который недавно появился на свет, уже успел сняться на память. Как рассказала в своем микроблоге счастливая мама Наталья Подольская, сегодня у Вани была первая в жизни фотосессия.

«Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка. Наш фотограф снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы», – делится радостью Наталья.