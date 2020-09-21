Беременная Наталья Подольская умилила Сеть фото в уютном наряде цвета солнца

Не так давно стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут мальчика. Беременность артистка проводит активно: то посещает выставки с сыном, то снимается для журнальных обложек. Свежие новости из жизни певицы — на Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

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