Беременная Наталья Подольская умилила Сеть фото в уютном наряде цвета солнца
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Подольская показала, как выглядеть стильно дома. Артистка позирует босиком, придерживая рукой уже немалый живот. На ней — ни капли макияжа, волосы распущены. Естественный образ компенсирует яркий наряд. Уютная двойка из платья длины мидакси и свободного кардигана с объемными рукавами соединила насыщенный лимонно-желтый оттенок и нежный лавандовый принт. Поклонники не жалели комплиментов. «Вот такая скромная, красивая, счастливая — такая должна быть мама», «Такая нежно-милая!», «Наташа, вы такая хорошенькая», «Вы обворожительны!», «Солнышко! Вам очень идет этот наряд», «Стала еще красивее во время беременности» — пишут в комментариях.
Не так давно стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут мальчика. Беременность артистка проводит активно: то посещает выставки с сыном, то снимается для журнальных обложек. Свежие новости из жизни певицы — на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
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