«Обожаю тебя, мама»: старший сын Подольской и Преснякова ждет новорожденного брата дома

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Их сын Ваня родился раньше срока, но счастливая мать рассказала, что все прошло хорошо и семья счастлива.

В Instagram Натальи появилось забавное видео, где ее 5-летний сын Артем рассказывает, как он ждет новорожденного брата домой и как сильно любит маму.

«Обожаю тебя, мам. Спасибо, что так быстро родила его, — говорит мальчик, не в силах сдержать эмоции. — Через три дня вы уже приедете домой. Ты пока про это не знаешь, а мне папа рассказал».