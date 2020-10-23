«Обожаю тебя, мама»: старший сын Подольской и Преснякова ждет новорожденного брата дома
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Их сын Ваня родился раньше срока, но счастливая мать рассказала, что все прошло хорошо и семья счастлива.
В Instagram Натальи появилось забавное видео, где ее 5-летний сын Артем рассказывает, как он ждет новорожденного брата домой и как сильно любит маму.
«Обожаю тебя, мам. Спасибо, что так быстро родила его, — говорит мальчик, не в силах сдержать эмоции. — Через три дня вы уже приедете домой. Ты пока про это не знаешь, а мне папа рассказал».
Старшего сына Подольская родила в июне 2015 года, через пять лет после свадьбы с Владимиром Пресняковым. В интервью артистка рассказывала, что ее путь к материнству не был легким. Теперь она познала это счастье во второй раз. А ее супруг рассказал недавно, что рядом с Натальей стал настоящим мужчиной.
Наталья Подольская долгое время скрывала интересное положение. На чистую воду внимательные поклонники ее вывели, когда скрывать живот уже не получалось. После того, как тайна стала достоянием общественности, певица рассказывала, как проходит ее беременность, и не скрывала счастья, что стала на два размера больше.
Маленький Ваня стал для Владимира Преснякова третьим сыном. У артиста от романа с Кристиной Орбакайте есть 29-летний сын Никита.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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