Беременная Наталья Подольская раскрыла свой вес: «Набрала 10,300»

Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети.

К слову, недавно мы рассказывали, как Наталья Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом. 38-летняя беременная певица стала героиней обложки нового номера глянцевого журнала, но поклонники не оценили.