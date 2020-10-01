Беременная Наталья Подольская раскрыла свой вес: «Набрала 10,300»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская активно ведет светскую жизнь и делится новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывает о радостях и сложностях во время беременности. Октябрьским утром Наталья решила узнать свой вес и опубликовала результаты в Сети. Оказалось, что певица весит 66,6 килограммов, 300 из которых пришлось на гаджет в руках звезды. На новом фото Наталья написала: «Набрала 10,300».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
После чего певица разместила в Stories трогательное видео, в котором предстала в уютном домашнем образе, подчеркивающем ее положение. В ролике на руках Наталья держит очаровательного питомца, который «целует» свою талантливую хозяйку.
Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети.
К слову, недавно мы рассказывали, как Наталья Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом. 38-летняя беременная певица стала героиней обложки нового номера глянцевого журнала, но поклонники не оценили.
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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