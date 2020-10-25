Наталья Подольская показала «королевскую спальню» в роддоме

К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Певица выложила в своем Instagram фотографию с мужем и новорожденным сыночком. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — обрадовала поклонников Наталья.

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