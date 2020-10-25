Наталья Подольская показала «королевскую спальню» в роддоме
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
22 октября Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. О радостном событии певица сообщила на своей странице в Instagram. Наталья родила мальчика Ивана. Несколько дней певица хранила молчание в Сети, не публикуя посты и Stories, и полностью занималась новорожденным ребенком. Однако в выходные Наталья решила показать фолловерам, в каких условиях сейчас живет. Видеоролик она опубликовала в Stories, продемонстрировав шикарную палату-квартиру в роддоме с «королевской спальней» и гостиной. Интерьер выполнен в нежном оттенке лаванды, а вся мебель — в белоснежном цвете и классическом стиле. Звездная мама осталась в восторге от условий в больнице и подчеркнула, что с ней все отлично, и она счастлива.
Напомним, пара уже воспитывает старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Певица выложила в своем Instagram фотографию с мужем и новорожденным сыночком. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — обрадовала поклонников Наталья.
А вам понравился интерьер палаты Натальи Подольской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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