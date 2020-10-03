Беременная Подольская показала обворожительный образ: «В ожидании... зимы!»

Под снимком певица иронично написала: «В ожидании... зимы!». Фолловеры высоко оценили модны образ и назвали его «обворожительным», оставив десятки комментариев под фото: «Молода, свежа, красива!», «Самая обворожительная», «Какая у вас будет счастливая зима!! И, самое главное, теплая», «Молодая мамочка! Держитесь! Легких родов!», «Всего вам самого хорошего и доброго Наталья», «Беременные все красивые.. У них особая красота. Здоровья вам», «Красотуля! Дай бог тебе и твоей семье здоровья! Будьте счастливы!».

К слову, недавно мы рассказывали, как Наталья Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом. 38-летняя беременная певица стала героиней обложки нового номера глянцевого журнала, но поклонники не оценили.

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