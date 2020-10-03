Беременная Подольская показала обворожительный образ: «В ожидании... зимы!»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Наталье Подольской интересное положение определенно к лицу: поклонники не перестают восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка ждет второго сына от супруга Владимира Преснякова и нередко делится «беременными» образами в Сети. Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская активно ведет светскую жизнь и делится новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывает о радостях и сложностях во время беременности. На одном из последних фото Наталья показала округлившиеся формы в обтягивающем платье цвета алой розы, дутой куртке и мягкой панаме.
Под снимком певица иронично написала: «В ожидании... зимы!». Фолловеры высоко оценили модны образ и назвали его «обворожительным», оставив десятки комментариев под фото: «Молода, свежа, красива!», «Самая обворожительная», «Какая у вас будет счастливая зима!! И, самое главное, теплая», «Молодая мамочка! Держитесь! Легких родов!», «Всего вам самого хорошего и доброго Наталья», «Беременные все красивые.. У них особая красота. Здоровья вам», «Красотуля! Дай бог тебе и твоей семье здоровья! Будьте счастливы!».
К слову, недавно мы рассказывали, как Наталья Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом. 38-летняя беременная певица стала героиней обложки нового номера глянцевого журнала, но поклонники не оценили.
А тебе понравился новый образ Натальи Подольской? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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