Почему новая песня Манижи для «Евровидения» не нравится ни нам, ни иностранцам

Однако не только знаменитости критикуют Сангин. В Сети идут споры по поводу ее таджикских корней и откровенной поддержки ЛГБТ-людей. Девушка известна как защитница прав женщин. Так, в 2019 году при ее участии было запущено мобильное приложение SILSILA, которым могут воспользоваться жертвы домашнего насилия. Кроме того, исполнительница выпустила клип «Мама», посвященный той же проблеме.

Кроме того, пользователи оставляют комментарии по поводу национальности певицы, которая родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Они спрашивают, почему «не смогли найти русских», и жалуются, что «голосование было сфальсифицировано.

Песня, которую могут понять только русские?

Западные поклонники конкурса «Евровидение» неоднозначно отреагировали на песню Манижи Russian Woman. Многие считают, что певица не может рассчитывать на успех. К примеру, итальянка Валентина Алеманни уточнила, что она звучит как песня, в которой текст очень важен. «Люди, не говорящие по-русски, не поймут смысла песни, да и в музыкальном плане она не очень запоминающаяся. Ни хука, ни припева для подпевания», — добавила она. «Все, что услышит большинство людей — паршивая песня на русском, который они не понимают», — добавил швед Андерс Бакстрем.

Но не все так грустно. DW узнал у немецких экспертов, насколько велики у Манижи шансы на победу. Ирвинг Вольтер уточнил, что ему понравились три песни на отборе, но у «Русской женщины» потенциал гораздо больше. «Эта композиция запоминается: постановкой, музыкальным исполнением. Я — большой фанат региональных культур», — отметил он.

Испанский журналист Хавьер Колас, работающий в издании El Mundo, прокомментировал заявления россиян, что песня оскорбляет достоинство русских женщин, передает Live24. По его словам, факт такой жалобы говорит о «пещерной дикости». Также он считает, что Манижа обратила на себя внимание сексистов и не угодила консерваторам, так как поставила женщин выше мужчин.