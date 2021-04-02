Почему новая песня Манижи для «Евровидения» не нравится ни нам, ни иностранцам
Фото: Instagram/@manizha
О том, что Россию на престижном песенном соревновании представит Манижа, стало известно во время праздничного эфира 8 марта на «Первом канале». Певица набрала более 40% голосов в ходе зрительского голосования и обогнала дуэт #2Маши и группу Therr Maitz. Девушка отправится в Нидерланды уже через полтора месяца. Конкурс пройдет с 18 по 21 мая 2021 года в Роттердаме.
Молодая исполнительница таджикского происхождения появится на сцене с патриотичной песней Russian Woman о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Лирика композиции вдохновлена современной феминистской повесткой дня; например, есть строчки «Тебе уже за 30, привет, а где твои дети?» / Вы в целом красивы, но можете похудеть».
Фото: Instagram/@prigozhin_iosif
Шансы на победу
Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить, а Юрий Лоза заявил, что рассчитывать на особенное внимание со стороны публики не стоит.
Иосиф Пригожин сначала воодушевился таким решением зрителей и заявил, что у девушки есть все шансы на победу, однако позже признался, что ничего из текста не понял и оценил шансы на победу как «низкие».
Фото: Instagram/@bilanofficial
«Это не хит»
Певец Филипп Киркоров считает, что «Евровидение» — это отличная возможность для молодой певицы проявить себя и пожелал ей запастись удачей. Заступилась за Сангин и телеведущая Ксения Собчак.
Принесший России единственную победу с песней Believe на «Евровидении» 2008 года Дима Билан раскритиковал композицию, которую певица собирается исполнить в Роттердаме. По мнению артиста, Russian Woman на русском языке с фрагментами на английском не дотягивает до уровня конкурса. «Это не хит. Конечно, у всех нас разные вкусы. Мне тоже кажется, что можно было придумать что-то подрайвовее», — посетовал он. Свое слово решил вставить и Витас, считающий, что «уважающие себя артисты в "Евровидении" не участвуют». Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева тоже думает, что песня не способна принести победу.
Фото: Global Look Press
«Непонятно, что это было вообще»
Критиковать Манижу принялись и политики. Так, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский недоумевает, кто вообще выбрал Манижу. «Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. "Сын без отца, дочь без отца...". Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?... Кому нужна такая песня?», — выразил он сомнения.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже не поняла текст и назвала его «бредом». «Смысл в песне отсутствует, непонятно, что это за "афроамериканские танцы"», — оценила она. По ее словам, многих россиян удивила композиция, внешность певицы и «непонятно, что это было вообще». Она поручила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя, на что телеканал ответил, что готов предоставить все данные. В Кремле предпочли не вмешиваться в ситуацию, считая, что это не тот вопрос, который стоит внимания руководства страны.
Фото: Global Look Press
Церковь против Манижи
Одновременно с новостью о том, что певица выступит в костюме из лоскутков со всей России, недовольство «полилось из уст» духовенства. В РПЦ назвали песню Манижи недостойной конкурса. «Многие российские женщины в целом возмущены этим произведением, — сказал «РИА Новости» заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве». Иеромонах Фотий назвал песню Манижи искажением образа россиянок.
Мусульманам произведение тоже пришлось не по душе. Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов посоветовал Маниже поменять песню из-за негативных отзывов и в целом «ориентироваться на восприятие людей».
Однако не только знаменитости критикуют Сангин. В Сети идут споры по поводу ее таджикских корней и откровенной поддержки ЛГБТ-людей. Девушка известна как защитница прав женщин. Так, в 2019 году при ее участии было запущено мобильное приложение SILSILA, которым могут воспользоваться жертвы домашнего насилия. Кроме того, исполнительница выпустила клип «Мама», посвященный той же проблеме.
Кроме того, пользователи оставляют комментарии по поводу национальности певицы, которая родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Они спрашивают, почему «не смогли найти русских», и жалуются, что «голосование было сфальсифицировано.
Песня, которую могут понять только русские?
Западные поклонники конкурса «Евровидение» неоднозначно отреагировали на песню Манижи Russian Woman. Многие считают, что певица не может рассчитывать на успех. К примеру, итальянка Валентина Алеманни уточнила, что она звучит как песня, в которой текст очень важен. «Люди, не говорящие по-русски, не поймут смысла песни, да и в музыкальном плане она не очень запоминающаяся. Ни хука, ни припева для подпевания», — добавила она. «Все, что услышит большинство людей — паршивая песня на русском, который они не понимают», — добавил швед Андерс Бакстрем.
Но не все так грустно. DW узнал у немецких экспертов, насколько велики у Манижи шансы на победу. Ирвинг Вольтер уточнил, что ему понравились три песни на отборе, но у «Русской женщины» потенциал гораздо больше. «Эта композиция запоминается: постановкой, музыкальным исполнением. Я — большой фанат региональных культур», — отметил он.
Испанский журналист Хавьер Колас, работающий в издании El Mundo, прокомментировал заявления россиян, что песня оскорбляет достоинство русских женщин, передает Live24. По его словам, факт такой жалобы говорит о «пещерной дикости». Также он считает, что Манижа обратила на себя внимание сексистов и не угодила консерваторам, так как поставила женщин выше мужчин.
Фото: Instagram/@manizha, Instagram/@prigozhin_iosif, Instagram/@bilanofficial, Global Look Press, YouTube/Eurovision Song Contest
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!