Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью с Федеральным агентством новостей усомнился в порядочности отбора на «Евровидении». Причиной он назвал отказ отправить на конкурс его жену Валерию, выбрав вместо нее украинскую певицу, которая теперь негативно относится к русским.

«В 2008 году буквально "кинули" певицу Валерию и отправили вместо нее певицу с Украины Анастасию Приходько, которая сейчас выступает против русских и против евреев», – заявляет продюсер.

Пригожин заявил, что он потратил много денег на подготовку к конкурсу, которые в итоге ушли в никуда – в том числе $300 000 на приобретение песни и съемки клипа, а французский кутюрье Жан-Поль Готье прислал для Валерии шикарные наряды.

Пригожин заявляет, что теперь Валерия является народной артисткой и собирает стадионы, в то время как о Приходько ничего не слышно.

Несмотря на это мнение, Пригожин поддержал новую участницу конкурса от России, певицу из Таджикистана Манижу, и пожелал девушке удачи, назвав ее талантливой певицей.