Собчак поддержала Манижу, которая поедет от России на «Евровидение»
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
8 марта во время праздничного шоу на «Первом канале» зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz. Группа Little Big, которая изначально должна была отправиться на конкурс, от участия в отборе отказалась, мотивировав это тем, что в России полно талантливых музыкантов.
Как уточнила Собчак, именно таких певиц надо делать героинями страны. По ее словам, она очень уважает ее творчество, «нежно любит и гордится». Собчак отметила, что шесть лет назад приглашала тогда еще начинающую певицу на открытие журнала. «Про Манижу я читаю какие-то адовые комментарии про "недорусскую", что песня Russian Woman как-то "не так" представляет русскую женщину и прочую ересь»», — добавила Собчак.
Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить, а композитор и певец Юрий Лоза заявил, что рассчитывать на особенное внимание со стороны публики не стоит.
Продюсер Иосиф Пригожин, напротив, очень воодушевился таким решением и заявил, что у девушки есть все шансы на победу. Такого же мнения придерживается и певец Филипп Киркоров, который сам примет участие в конкурсе, но от другой страны и в качестве продюсера.
Фото: Instagram/@manizha, Instagram/@xenia_sobchak
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