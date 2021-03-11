Собчак поддержала Манижу, которая поедет от России на «Евровидение»

Как уточнила Собчак, именно таких певиц надо делать героинями страны. По ее словам, она очень уважает ее творчество, «нежно любит и гордится». Собчак отметила, что шесть лет назад приглашала тогда еще начинающую певицу на открытие журнала. «Про Манижу я читаю какие-то адовые комментарии про "недорусскую", что песня Russian Woman как-то "не так" представляет русскую женщину и прочую ересь»», — добавила Собчак.

Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить, а композитор и певец Юрий Лоза заявил, что рассчитывать на особенное внимание со стороны публики не стоит.

Продюсер Иосиф Пригожин, напротив, очень воодушевился таким решением и заявил, что у девушки есть все шансы на победу. Такого же мнения придерживается и певец Филипп Киркоров, который сам примет участие в конкурсе, но от другой страны и в качестве продюсера.