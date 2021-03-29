Манижа появится на «Евровидении» в платье из лоскутков со всей России

Певица Манижа, выбор которой для шоу «Евровидение» спровоцировал не один скандал, решила выступить на шоу в необычном платье. Так, девушка выбрала наряд, который будет создан из множества лоскутков, которые собраны по всей стране, из каждого региона.

Однако, как рассказала мать певицы «РИА Новостям», у них возникли проблемы с получением лоскутов из некоторых регионов – в частности, из Якутии и ХМАО. Однако проблему удалось решить.

«Наш кусочек из Якутии для костюма сшит и передан! ...Небольшое панно в виде 5 харах (5 глаз), имеющее обережное значение, сшито в технике "кыбытык тигии". Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры. Мы безмерно рады, что приняли участие в призыве певицы от имени "Сахалыы танас". И желаем Маниже яркой карьеры, красочной жизни и пусть предки оберегают нас в нашем пути», – рассказала журналистам Наджиба Усманова.