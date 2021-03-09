Киркоров высказался о шансах Манижи победить на «Евровидении»

Участницей конкурса от России стала Манижа – молодая певица таджикского происхождения, которая появится на сцене с патриотичной песней про русских женщин.

Группа Little big, которые изначально должны были отправиться на конкурс, от участия в отборе отказались , мотивировав это тем, что в России полно талантливых музыкантов.

Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить, а Юрий Лоза заявил, что рассчитывать на особенное внимание со стороны публики не стоит.

Иосиф Пригожин, напротив, очень воодушевился таким решением – и заявил, что у девушки есть все шансы на победу. Такого же мнения придерживается и Филипп Киркоров, который сам примет участие в конкурсе, но от другой страны и в качестве продюсера. Музыкант посчитал, что это отличная возможность для молодой певицы проявить себя и пожелал ей запастись удачей.

Ранее о шансах победы певицы высказался и художественный руководитель бывших участников конкурса, группы «Бурановские бабушки».