Худрук «Бурановских бабушек» оценила шансы Manizha на «Евровидении»

Она ответила на вопрос, сможет ли участница от России пройти отбор песенного конкурса. «Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», - уточнила она.

По мнению Прокопьевой, Manizha не подходит для участия в этом международном конкурсе. «Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для «Евровидения» эта исполнительница», - подчеркнула она.