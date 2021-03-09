Худрук «Бурановских бабушек» оценила шансы Manizha на «Евровидении»
Фото: instagram.com/manizha
Она ответила на вопрос, сможет ли участница от России пройти отбор песенного конкурса. «Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», - уточнила она.
По мнению Прокопьевой, Manizha не подходит для участия в этом международном конкурсе. «Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для «Евровидения» эта исполнительница», - подчеркнула она.
Фото: Global Look Press
При этом эксперт добавила, что как певица Манижи Сангин интересна и хороша. Руководитель «Бурановских бабушек» отметила, что девушка еще будет репетировать и готовиться. Как пишет RT, песня исполнительницы Анне тоже не понравилась, по ее мнению, она «проигрывает для уровня» конкурса.
Во время праздничного шоу на Первом канале зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролся дуэт «#2Маши» и группа Therr Maitz.
Напомним, «Бурановские бабушки» представляли Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку, по результатам которого заняли второе место
Фото: Instagram/@manizha, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!