Витас о «Евровидении»: «Уважающие себя артисты не участвуют в конкурсах»
Фото: Global Look Press
Россию на конкурсе «Евровидение» представит молодая певица Мадижа родом из Таджикистана с песней о русских женщинах.
Многие исполнители и продюсеры высказались в пользу конкурсантки – эту идею поддержали Иосиф Пригожин и Филипп Киркоров. Однако нашлись и те, кто высказался против девушки.
Так, Владимир Жириновский недоумевает, кто ее вообще выбрал.
«Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. "Сын без отца, дочь без отца..." Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?» - отметил Жириновский.
А Витас, которого, как он заявил, завалили вопросами про «Евровидение», решил в воем микроблоге ответить всем сразу:
«Много звонков от наших СМИ по поводу участия певицы Manizha на Евровидении. Отвечу один раз: Уважающий себя исполнитель не участвует в конкурсах».
Другие вероятные участники, группа Little big, приняли решение отказаться от отбора, предположительно потому, что не смогли создать достойный трек.
Фото: Global Look Press
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