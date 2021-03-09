Витас о «Евровидении»: «Уважающие себя артисты не участвуют в конкурсах»

Россию на конкурсе «Евровидение» представит молодая певица Мадижа родом из Таджикистана с песней о русских женщинах.

Многие исполнители и продюсеры высказались в пользу конкурсантки – эту идею поддержали Иосиф Пригожин и Филипп Киркоров. Однако нашлись и те, кто высказался против девушки.

Так, Владимир Жириновский недоумевает, кто ее вообще выбрал.

«Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. "Сын без отца, дочь без отца..." Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?» - отметил Жириновский.

А Витас, которого, как он заявил, завалили вопросами про «Евровидение», решил в воем микроблоге ответить всем сразу:

«Много звонков от наших СМИ по поводу участия певицы Manizha на Евровидении. Отвечу один раз: Уважающий себя исполнитель не участвует в конкурсах».

Другие вероятные участники, группа Little big, приняли решение отказаться от отбора, предположительно потому, что не смогли создать достойный трек.