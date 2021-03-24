Пригожин заступился за Манижу после просьб проверить ее песню в Следственном комитете

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину поступила просьба от газеты «Ветеранские вести». Редакция считает песню не только оскорбляющей достоинство россиянок, но и нарушающей национальное согласие в государстве. Кроме того, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила и вовсе запретить исполнительнице выступать под российским флагом.

Как пишет «360», за девушку заступился Пригожин. «Она пришла с песней, ее взяли, показали песню всему миру. Что получается? Артистка тут при чем? Мы же должны логически рассуждать», - подчеркнул он. Продюсер напомнил, что участницу для «Евровидения» отбирали зрительским голосованием. По его словам, если против нее заведут дело, «государство само на себя подаст в суд».

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Песня, с которой девушка появится на сцене в Роттердаме, посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Manizha написала ее 8 марта 2020 года.