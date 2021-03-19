Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения» — «Это не хит»

Сам артист дважды участвовал в конкурсе «Евровидение», выиграв его в 2008 году с песней Believe. Билан считает, что песня Russian Woman («Русская женщина») на русском языке с фрагментами на английском не подходит для этого международного конкурса.

Он надеется, что Манижа сможет попасть с ней хотя бы в десятку. «Это не хит. Конечно, у всех нас разные вкусы. Мне тоже кажется, что можно было придумать что-то подрайвовее», — подчеркнул он. Билан добавил, что будет переживать за российского участника «Евровидения», и надеется на ее окончательный успех. «Я могу сказать, что будет очень хорошо, если она войдет с этой своей песней в десятку. Пожелаю ей этого», — добавил он. Сам Билан пообещал, что в будущем выступит на конкурсе еще раз.