Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения» — «Это не хит»
Фото: instagram.com/manizha
Сам артист дважды участвовал в конкурсе «Евровидение», выиграв его в 2008 году с песней Believe. Билан считает, что песня Russian Woman («Русская женщина») на русском языке с фрагментами на английском не подходит для этого международного конкурса.
Он надеется, что Манижа сможет попасть с ней хотя бы в десятку. «Это не хит. Конечно, у всех нас разные вкусы. Мне тоже кажется, что можно было придумать что-то подрайвовее», — подчеркнул он. Билан добавил, что будет переживать за российского участника «Евровидения», и надеется на ее окончательный успех. «Я могу сказать, что будет очень хорошо, если она войдет с этой своей песней в десятку. Пожелаю ей этого», — добавил он. Сам Билан пообещал, что в будущем выступит на конкурсе еще раз.
Фото: instagram.com/bilanofficial
Во время праздничного шоу 8 марта на «Первом канале» зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.
Песня, с которой девушка появится на сцене в Роттердаме, о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Manizha написала ее 8 марта 2020 года. Певица известна как защитница прав женщин. Так, в 2019 году при ее участии было запущено мобильное приложение SILSILA, которым могут воспользоваться жертвы домашнего насилия. Кроме того, исполнительница выпустила клип «Мама», посвященный той же проблеме.
Фото: Instagram/@manizha, Instagram/@bilanofficial
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